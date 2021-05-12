Бизнес "ответил" Мишустину на обвинения в жадности

Правительству посоветовали работать над повышением доходов россиян, а не обвинять в жадности торговые сети и производителей.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства в 2020 году, обвинил производителей и торговые сети в жадности, из-за чего растут цены на социально значимые товары. Также он объяснил рост цен на бензин желанием производителей топлива заработать.

Вице-президент "Российского зернового союза" Александр Корбут напомнил Мишустину, что целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли, а целью правительства — забота о доходах населения и обеспечение для них доступности продовольствия, сообщает URA. RU. Он добавил, что рост цен вызван издержками производства, ослаблением рубля и подорожанием товаров на мировом рынке, а там где просто жадность — работают механизмы антимонопольных служб.

"Лучший способ бороться с жадностью — развитие конкуренции и повышение доходов населения", — заявил Корбут.

Не согласился с премьером и гендиректор "Национального союза производителей молока" Артём Белов. По его словам, себестоимость производства сырого молока выросла на 18%, переработки — на 5-7%, а "цены на полке выросли примерно на 3,5%". Поэтому можно сказать, что производители молока сдерживали цены, а не "наживались" на потребителях.

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