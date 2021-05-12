Переводы нелегальным онлайн-казино обернутся миллионными штрафами

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Жигарев внесли в Госдуму РФ законопроект, который предусматривает миллионные штрафы за денежные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и лотерей.

Согласно документу из базы данных нижней палаты парламента, должностным лицам грозит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, юридическим лицам — от 25% до 40% от суммы платежа, но не менее 5 млн рублей.

Законопроект ранее получил положительный отзыв правительства.

Деятельность онлайн-казино и лотерей запрещена с 2007 года. Переводы денег, в том числе трансграничные, запрещены с 2018 года. Перечень нелегальных казино и лотерей ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС). Список организаций доступен на её сайте.

Хинштейн и Жигарев ранее внесли ещё один законопроект, направленный на борьбу с нелегальными казино. Он наделяет ФНС правом инициировать внесудебную блокировку сайтов платёжных организаций, через которые поступают деньги нелегальным казино. Госдума приняла документ в первом чтении.

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