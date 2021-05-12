Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Теннисист Карацев победил Медведева на турнире в Риме
Дмитрий Быков объяснил, для чего нужна "экстремальная педагогика"
Сахалинского мэра осудили за указание убрать из школ пожилых охранников
Эксперт раскритиковал идею начислять бонусы привитым от COVID-19 россиянам
Из ПАСЕ пришли соболезнования в связи с казанской трагедией
Казанский стрелок Галявиев в ИВС отказался от еды
Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс
Почему многие мамы выгуливают детей в ТЦ, а не в парках?
Набиуллина предложила ограничить налоговые льготы по ИИС

Переводы нелегальным онлайн-казино обернутся миллионными штрафами

Экономика » Правила игры » Законодательство

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Жигарев внесли в Госдуму РФ законопроект, который предусматривает миллионные штрафы за денежные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и лотерей.

Переводы нелегальным онлайн-казино обернутся миллионными штрафами

Согласно документу из базы данных нижней палаты парламента, должностным лицам грозит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, юридическим лицам — от 25% до 40% от суммы платежа, но не менее 5 млн рублей.

Законопроект ранее получил положительный отзыв правительства.

Деятельность онлайн-казино и лотерей запрещена с 2007 года. Переводы денег, в том числе трансграничные, запрещены с 2018 года. Перечень нелегальных казино и лотерей ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС). Список организаций доступен на её сайте.

Хинштейн и Жигарев ранее внесли ещё один законопроект, направленный на борьбу с нелегальными казино. Он наделяет ФНС правом инициировать внесудебную блокировку сайтов платёжных организаций, через которые поступают деньги нелегальным казино. Госдума приняла документ в первом чтении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Однорукие бандиты XXI века
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Союзы российских автошкол поддержали ужесточение контроля
Геннадий Хазанов объяснил, почему у него только один ребёнок
Теннисист Карацев победил Медведева на турнире в Риме
Дмитрий Быков объяснил, для чего нужна "экстремальная педагогика"
Есть ли кому-нибудь в России дело до Виктора Медведчука
Грецкие орехи и миндаль помогают сердцу при диабете второго типа
Сахалинского мэра осудили за указание убрать из школ пожилых охранников
Эксперт раскритиковал идею начислять бонусы привитым от COVID-19 россиянам
Из ПАСЕ пришли соболезнования в связи с казанской трагедией
Переводы нелегальным онлайн-казино обернутся миллионными штрафами
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников