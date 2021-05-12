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Набиуллина предложила ограничить налоговые льготы по ИИС

Экономика » Финансы » Инвестиции

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила перестать тратить бюджетные деньги на стимулирование вложений в иностранные ценные бумаги.

Набиуллина предложила ограничить налоговые льготы по ИИС

На онлайн-сессии "Диалог с регулятором" в рамках ежегодной конференции НАУФОР глава ЦБ заявила, что выходит с "непопулярным" предложением предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только если деньги вкладываются в российские ценные бумаги.

По её словам, регулятор считает неправильным выделять бюджетные деньги на стимулирование вложений в иностранные ценные бумаги. При этом Набиуллина считает необходимым сохранить россиянам возможность вкладывать деньги в иностранные активы, но "без распространения льгот и налогового вычета на такие вложения".

Сейчас россиянам доступны два типа ИИС: первый предусматривает ежегодный налоговый вычет, второй — освобождение от уплаты НДФЛ. При этом с ИИС можно вкладывать деньги как в российские, так и в зарубежные активы.

По оценкам ЦБ, сейчас доля иностранных активов на ИИС составляет чуть больше 15%, но за последний год она выросла почти в два раза.

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"Диалог с регулятором" - Олег Вьюгин беседует с Эльвирой Набиуллиной, трансляция НАУФОР 12 мая
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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