Мишустин рассказал, как подрабатывал грузчиком и лаборантом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчёта о деятельности правительства в 2020 году рассказал, как в молодости подрабатывал грузчиком и лаборантом.

По словам Мишустина, говоря о безработице, мы забываем о таком непростом факторе как "желание человека работать". Сейчас в Москве сотни тысяч вакансий, а люди не хотят идти работать, ссылаясь на низкую оплату труда.

Между тем, сам премьер в молодости успел поработать и грузчиком, и лаборантом.

"Я сам лично и разгружал, и работал грузчиком, и занимался соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально", — цитирует премьера ТАСС.

Мишустин отметил, что когда не хватало денег, "где только не подрабатывали".

Также, отчитываясь перед Госдумой, премьер добавил, что правительство работает над сокращением бедности в два раза к 2030 году.

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