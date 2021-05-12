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США увеличили закупки российского мороженого почти в четыре раза

Экономика » Производство

В первом квартале 2021 года российский экспорт мороженого в США увеличился в 3,7 раза, до $4,7 млн, свидетельствуют данные федерального центра "Агроэкспорт".

США увеличили закупки российского мороженого почти в четыре раза

За счёт столь существенного роста США стали крупнейшим в мире покупателями российского мороженого. На втором месте расположился Китай с импортом на $2,6 млн, что на 66% больше, чем годом ранее.

При этом в физическом выражении на втором месте находится Казахстан, в который отправлено 986 тонн мороженого. В США отправлено 1,9 тысячи тонн, в Китай — 576 тонн. Не исключено, что Казахстан обойдёт Китай по объёму закупок российского мороженного в денежном выражении по итогам января-марта 2021 года.

В пятёрку крупнейших импортёров российского лакомства входят Монголия и Украина. В Монголию отгружено 559 тонн продукта на $1,4 млн, на Украину — 260 тонн на $692 тысячи.

В целом за первый квартал 2021 года экспорт российского мороженого составил 5,6 тысячи тонн на сумму $14 млн.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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