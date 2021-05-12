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Достойную пенсию можно обеспечить только за счёт собственных накоплений

Экономика » Финансы » Деньги

Россия столкнулась с общемировой тенденцией старения населения. Поэтому для обеспечения безбедной старости необходимо формировать собственные накопления.

Достойную пенсию можно обеспечить только за счёт собственных накоплений

Экономист, управляющий "Trade123" Владимир Рожанковский в беседе с "Правдой.Ру" обратил внимание на то, что население России стало "стареющим" из-за того, что в 90-е годы прошлого века "люди неохотно рожали". Это общемировая проблема, и по причине старения населения государственная пенсия не может удовлетворить даже минимальные потребности, если не произойдёт что-нибудь феноменальное, как-то нефть по $500 за баррель.

Выход только один — копить на пенсию самостоятельно. Рожанковский считает, что об этом должен задумываться каждый человек, причём в возрасте от 40 лет в обязательном порядке.

При этом экономист указывает на необходимость оценки предлагаемых инструментов для пенсионных накоплений с точки зрения доходности. Так, самые консервативные и безопасные вложения, например, в облигации федерального займа, возможно, даже не смогут перекрыть инфляцию. Поэтому стоит обратить внимание на более высокодоходные инструменты, такие как акции, например. По словам Рожанковского, чем старше человек, тем более агрессивной должна быть его стратегия инвестиций.

Ранее "Правда.Ру" попыталась разобраться в действующих инструментах для пенсионных накоплений и, как оказалось, все они, за исключением банковских вкладов, не имеют защиты.

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Как в России накопить на безбедную пенсию
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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