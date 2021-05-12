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Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Экономика » Финансы » Деньги

Портал SuperJob спросил у россиян, сколько им нужно для счастья: самыми скромными оказались жители Кирова, Оренбурга и Липецка, а самые высокие запросы у москвичей.

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

В среднем россиянам для счастья нужно 173 тысячи рублей. Это больше, чем в январе текущего года (166 тысяч рублей). При этом ещё в 2017 году для счастья россиянам нужно было 184 тысячи рублей. В 2015 году счастье оценивалось в 175 тысячи рублей, в 2018 году — в 159 тысячи, в 2019 году — 161 тысячу, в 2020 году — 155 тысяч.

Мужчинам нужно для счастья больше денег, чем женщинам — 192 тысячи против 155 тысячи рублей. Также количество денег для счастья растёт в зависимости от возраста: чем моложе человек, тем меньше ему нужно для счастья.

Самые высокие запросы на счастье в денежном эквиваленте у москвичей. Им нужно 224 тысячи рублей в месяц. Самые скромные живут в Кирове, Оренбурге и Липецке — им для счастья достаточно 132-137 тысяч рублей.

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Александр Разуваев - сколько денег нужно для счастья?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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