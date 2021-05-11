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"Справедливороссы" внесли в Госдуму законопроект о "народной" инфляции

Экономика » Правила игры » Законодательство

Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект, который меняет подход к расчёту инфляции в пользу более реалистичного представления.

"Справедливороссы" внесли в Госдуму законопроект о "народной" инфляции

Данный законопроект под номером 1168686-7 уже включён в базу данных нижней палаты парламента. Но на момент публикации новости не был прикреплён сам документ.

По словам лидера фракции Сергея Миронова, сейчас в расчёт инфляции включается множество товаров, в том числе мебель, телевизоры и предметы роскоши. Разработанный "Справедливой Россией" законопроект предусматривает расчёт инфляции "по тем продуктам, которые покупаются каждый день".

"Тогда это будет реальная инфляция", — считает Миронов.

Глава фракции также добавил, что именно от уровня инфляции зависят социальные выплаты. В частности, пенсии и социальные пособия индексируются на уровень инфляции.

"Если инфляция будет считаться правильно, как мы говорим, по народному принципу, то тогда и выплаты будут больше, и поэтому мы такую инициативу вносим", — пояснил депутат.

Также Миронов заявил, что его фракция внесла также законопроект о налоге на роскошь, о котором "Правда.Ру" писала ранее. Но пока документа в базе данных Госдумы нет.

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Нужен ли России налог на роскошь?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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