Причина экономического отставания России от развитых стран кроется в том, что высокий уровень образования не конвертируется в высокую производительность труда, заявили специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ).
О том, почему так происходит, в интервью "Правде.Ру" рассказала директор Высшей школы экономики Татьяна Всеволодовна Абанкина.
"Насчёт высокой производительности труда сказать трудно. Но некоторой капитализации и монетизации образования действительно не происходит. С одной стороны, это связано с отсталостью рабочих мест.
Мы всё время говорим о необходимости создания современных рабочих мест. Но процесс их создания, к сожалению, идёт очень медленно. Поэтому люди с высоким уровнем образования идут в малый и средний бизнес, в самозанятые, потому что связывают свою жизнь тоже с креативным сектором.
Но мы пока не можем оценить его вклад в экономику.
Тут надо ещё понимать, что существуют определённые искажения этой ситуации. Но в основном это происходит из-за несоответствия уровня и направлениям подготовки специалистов и существующей устаревшей системы рабочих мест. В российских регионах нет соответствующих рабочих мест и нет возможностей реализовать свой потенциал.
Поэтому сегодня мы наблюдаем отток квалифицированных молодых специалистов в Москву, в столичные региональные центры", — заключила эксперт.
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