Экспорт российской сельхозтехники подскочил в 2,2 раза

В первом квартале 2021 года объём экспорта российской сельскохозяйственной техники вырос в 2,2 раза. Основными покупателями выступили страны СНГ и Евросоюза.

В денежном выражении экспорт российской сельхозтехники составил 3,9 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает "Росспецмаш". Покупателями стали 23 страны, большую часть техники выкупили государства СНГ и Евросоюза.

Так, поставки в Литву выросли в 5,4 раза, в Германию — в пять раз, в Болгарию — на 65%, в Киргизию — на 58%, в Монголию — на 54%, в Польшу — на 49%.

"Росспецмаш" объясняет увеличение закупок российской сельхозтехники ростом цен на зерно, в результате которого у аграриев появились деньги на обновление оборудования. Также на показатель повлиял отложенный спрос, связанный с серьёзными карантинными ограничениями, из-за которых бизнес ранее не покупал технику.

Впрочем, в "пандемийный" 2020 год российские заводы также установили рекорд по экспорту сельхозтехники, продав за рубеж машины на общую сумму 15,9 млрд рублей.