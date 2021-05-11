В России появилась новая крупная торговая сеть

Крупнейшие торговые сети Сибири и Дальнего Востока объединились в "Восточный союз", который вошёл в топ-10 крупнейших сетей России.

В союз вошли "Красный Яр", "Самбери" и "Слата". Генеральным директором новой сети стала экс-глава "Магнита" Ольга Наумова, сообщает РБК.

Управляющая компания "Восточного союза" была зарегистрирована в начале мая в Иркутске. По словам Наумовой, участников альянса будут объединять централизованная стратегия развития, общий категорийный менеджмент и закупочная деятельность.

"Красный Яр" открыл свой первый гастроном в далёком 1997 году в центре Красноярска, "Самбери" работает на Дальнем Востоке более 16 лет, "Слата" открылся в 2002 году.

По словам главы "Восточного союза", магазины участников альянса продолжат работать под привычными для покупателей брендами, переход на единый бренд не планируется.

Совокупная выручка участников нового союза в 2020 году составила более 120 млрд рублей без НДС, что позволяет ему разделять девятое место в России вместе с "Монеткой".