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ВШЭ назвала причину экономической отсталости России

Экономика » Правила игры » Бизнес

Причина экономического отставания России от развитых стран кроется в том, что высокий уровень образования не конвертируется в высокую производительность труда, считает Высшая школа экономики (ВШЭ).

ВШЭ назвала причину экономической отсталости России

Как говорится в докладе "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи", на который ссылаются "Ведомости", человеческий капитал в России расходуется неэффективно, а умения и знания не применяются на практике. В итоге у россиян нет мотивации повышать их в течение своей жизни.

Так, только 12% граждан РФ проходят переобучение в возрасте от 25 до 64 лет, в то время как в Европе переобучается 40-60% населения. Самообразованием занимаются всего 22%, что в три-четыре раза меньше, чем в Европе. Впрочем, виноваты не только сами россияне, но и компании, которые практически не выделяют деньги на переобучение сотрудников. По подсчётам ВШЭ, деньги предоставляют только четыре из 10 компаний и всего 14 тысяч рублей на одного сотрудника.

Такое поведение российских компаний объясняется слабой внутренней конкуренцией и незначительной вовлечённостью в мировую торговлю. Вместо того, чтобы развивать своих сотрудников, они предпочитают переманивать профессионалов у конкурентов.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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