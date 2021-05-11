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Малоимущим посоветовали не заниматься инвестированием

Экономика » Финансы » Инвестиции

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов полагает, что инвестирование денег "не стоит свеч" для малоимущих граждан.

Малоимущим посоветовали не заниматься инвестированием

Колганов уверен, что для получения приличных денег при инвестировании нужно иметь крупный первоначальный капитал, то есть оно подходит только людям с доходами выше средних. В ином случае вложения в ценные бумаги приносят незначительный доход.

"Пассивный доход — не рецепт для малоимущих", — цитирует Колганова "Вечерняя Москва".

По словам экономиста, россияне с доходами выше среднего смогут с помощью инвестирования "сбережения сохранить и даже приумножить". Надёжный доход могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных компаний.

Стоит отметить, что ранее другие эксперты неоднократно заверяли в возможности инвестировании даже небольших сумм, от 10 тысяч рублей, и обещали "хороший" доход, в том числе за счёт "волшебного" процента.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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