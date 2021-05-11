"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня

Как заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, компания предлагает закрепить это в документах государственного регулирования.

По его словам, председатель правления "Газпром" Алексей Миллер намерен обратиться с предложением к правительству РФ обнулить тарифы на газ для Вечных огней в регионах, где работает компания. Густов уверен, что инициативу поддержит и правительство, и поставщики природного газа из других регионов страны, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время "Газпром" поставляет газ для Вечных огней на 1 238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 российских регионах. При этом 769 Вечных огней действуют постоянно.

Крупнейший газовый гигант также напомнил, что ежегодно на сетевой газ переводятся всё новые и новые объекты. Так, этой весной постоянный огонь был зажжён в Кингисеппе Ленинградской области на мемориале "Роща пятисот". В ближайшее время состоится пуск газа для Вечного огня комплекса "Курган бессмертия" в Белевском районе Тульской области.

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