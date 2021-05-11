Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, позволяющий гражданам заранее отказываться от возможности оформлять кредиты и не платить по ним, если их оформили мошенники.
Речь идёт о так называемом механизме "добровольного запрета" на кредиты, сообщает РБК. Он предусматривает наделение россиянина правом при желании отказаться от любых видов кредитов, что будет указано в его кредитной истории.
По словам зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетта, в настоящее время законопроект обсуждается "с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы". Срок внесения документа в Госдуму он не раскрыл.
В Центробанке заявили, что изучают предложение депутатов, Минфин на запрос издания не ответил.
Как подчеркнул Гетта, цель законопроекта — предоставить гражданам возможность защищаться от мошенников, которые в последнее время начали похищать не только деньги россиян, но и оформлять на них кредиты.
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