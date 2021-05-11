Госдума предложила дать россиянам право отказываться от любых кредитов

Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, позволяющий гражданам заранее отказываться от возможности оформлять кредиты и не платить по ним, если их оформили мошенники.

Речь идёт о так называемом механизме "добровольного запрета" на кредиты, сообщает РБК. Он предусматривает наделение россиянина правом при желании отказаться от любых видов кредитов, что будет указано в его кредитной истории.

По словам зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетта, в настоящее время законопроект обсуждается "с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы". Срок внесения документа в Госдуму он не раскрыл.

В Центробанке заявили, что изучают предложение депутатов, Минфин на запрос издания не ответил.

Как подчеркнул Гетта, цель законопроекта — предоставить гражданам возможность защищаться от мошенников, которые в последнее время начали похищать не только деньги россиян, но и оформлять на них кредиты.

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