Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса

В 2025–2026 годах мир накроет волна кризиса, сообщают "Известия" со ссылкой на специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

По словам экспертов, нынешнее монетарное стимулирование разгонит рынки, что со временем приведёт к их перегреву.

Три сценария

По мнению экономистов, что три внутренних сценария для России включают в себя новую индустриализацию, социальный разворот или стабилизацию.

Первый подход предполагает активное стимулирование инвестиций в РФ, модернизацию производств и рост производительности труда. Это позволит повысить зарплаты и уровень потребления.

В случае реализации сценария "социального разворота" экономический рост в стране будет достигнут за счёт повышения зарплат работникам бюджетных сфер, а также пенсий и МРОТ.

"Стабилизация" будет представлять собой реакцию на структурный кризис в мировой экономике. Данный сценарий будет характеризоваться отсутствием каких-либо действий, направленных на стимулирование роста и импортозамещение.

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