В 2025–2026 годах мир накроет волна кризиса, сообщают "Известия" со ссылкой на специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
По словам экспертов, нынешнее монетарное стимулирование разгонит рынки, что со временем приведёт к их перегреву.
По мнению экономистов, что три внутренних сценария для России включают в себя новую индустриализацию, социальный разворот или стабилизацию.
Первый подход предполагает активное стимулирование инвестиций в РФ, модернизацию производств и рост производительности труда. Это позволит повысить зарплаты и уровень потребления.
В случае реализации сценария "социального разворота" экономический рост в стране будет достигнут за счёт повышения зарплат работникам бюджетных сфер, а также пенсий и МРОТ.
"Стабилизация" будет представлять собой реакцию на структурный кризис в мировой экономике. Данный сценарий будет характеризоваться отсутствием каких-либо действий, направленных на стимулирование роста и импортозамещение.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент Незалежной Владимир Зеленский напомнил, что украинцы боролись против фашизма вместе с другими народами.