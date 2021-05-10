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Россиянам назвали эффективные способы повышения зарплаты

Экономика » Финансы » Деньги

Адвокат Марина Буянова в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказала о приёмах грамотного обращения к руководству, которые позволят добиться повышения заработной платы на треть.

Россиянам назвали эффективные способы повышения зарплаты

Повышения оплаты труда вполне справедливо, если сотрудник выполняет не только свои, но и какие-то дополнительные функции, или условия стали опасными.

Ещё одна причина — это увеличение количества клиентов и, соответственно, объёма работы.

Адвокат предупреждает, что перед тем, как начинать разговор о прибавке к зарплате, следует ознакомиться с условиями трудового договора. Если всё, что вы делаете, прописано в трудовом договоре, то требование о повышение оплаты труда будет несправедливым.

Ещё одна причина просить о повышении зарплаты — повышение квалификации. Если вы без отрыва от работы, прошли курсы, которые дают вам дополнительные навыки и компетенции, то это даёт право рассчитывать на большие гонорары. То же самое касается окончания вуза.

И, наконец, способ, который подойдёт тактичным и дипломатичным людям. Если вам предложили хорошую вакансию в другой компании, то можно сначала подойти к начальству, предупредить об этом и сказать, что вы готовы остаться, если вам повысят зарплату, так как вас всё устраивает на прежнем месте работы.

 

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Секреты переговоров о повышении зарплаты
Автор: Снежана Шахова
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