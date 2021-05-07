Минэнерго опровергло связь бесплатной газификации с площадью дома

Площадь дома не повлияет на возможность бесплатной газификации, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ранее "Газпром межрегионгаз" анонсировал бесплатное подведение газовой инфраструктуры к участкам домов, площадь которых не превышает 300 квадратных метров.

Площадь дома не является критерием для бесплатной подводки газа к участку в рамках новой модели газификации российских регионов, заявил глава Минэнерго. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Единственным критерием станет потребление газа из расчёта не более 7 кубометров в час.

Днём ранее правительство утвердило "дорожную карту" газификации территорий в соответствии с поручением президента Владимира Путина, озвученным во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Тогда он пообещал россиянам сделать бесплатным подводку газа к участкам, и ни о каких критериях не было и речи.