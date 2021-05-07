Площадь дома не повлияет на возможность бесплатной газификации, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Ранее "Газпром межрегионгаз" анонсировал бесплатное подведение газовой инфраструктуры к участкам домов, площадь которых не превышает 300 квадратных метров.
Площадь дома не является критерием для бесплатной подводки газа к участку в рамках новой модели газификации российских регионов, заявил глава Минэнерго. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Единственным критерием станет потребление газа из расчёта не более 7 кубометров в час.
Днём ранее правительство утвердило "дорожную карту" газификации территорий в соответствии с поручением президента Владимира Путина, озвученным во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Тогда он пообещал россиянам сделать бесплатным подводку газа к участкам, и ни о каких критериях не было и речи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.