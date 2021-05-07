Кабмин обязал нефтяные компании отправлять часть топлива на биржу

Правительство РФ усовершенствовало механизм биржевых торгов бензином и дизелем, что позволит избежать резких скачков цен на топливо. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, крупные российские нефтяные компании будут обязаны отправлять часть топлива на биржу и продавать его по рыночным ценам независимым АЗС. Это снизит риски монопольного ценообразования, поскольку многие нефтяные компании обладают собственной широкой сетью АЗС.

При этом постановление правительства обязывает компании планировать объёмы реализации топлива на бирже на месяц вперёд, тем самым обеспечивая регулярность и равномерность биржевых торгов. Это также поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Ранее правительство скорректировало демпфер, увеличив компенсацию нефтяным компаниям за разницу между экспортными и внутренними ценами на топливо.

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