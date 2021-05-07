Инвестор рекомендует спешить с покупкой долларов и евро

Рублёвая инфляция сейчас гораздо выше, чем долларовая, поэтому даже без учёта возможного геополитического обострения покупка американской валюты в диапазоне 70-75 рублей выглядит выгодной.

По словам создателя клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, сейчас самое время конвертировать часть сбережений в доллары и евро, сообщает "Прайм".

При этом есть значительная вероятность нового витка напряжённости между США и Россией, что приведёт к ослаблению российской валюты до диапазона 75-85 рублей за доллар. В случае новых санкций "рубль может подешеветь ещё и больше".

В целом традиционно на рубль влияют два фактора: геополитика и цены на нефть. Если с геополитикой всё находится на острие ножа, то со стороны нефти — спокойствие. Участники ОПЕК+ решили не повышать добычу "чёрного золота", а значит, это поддержит цены на нефть и, конечно, рубль.

Впрочем Клопенко сомневается, что цены на нефть вырастут настолько, что смогут укрепить российскую валюту до 70 рублей за доллар. Поэтому сейчас самое время диверсифицировать сбережения и вложить часть из них в американскую и европейскую валюты.