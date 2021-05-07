Сбербанк повысил ставки по ипотеке сразу на 0,4 процентного пункта

С 7 мая 2021 года Сбербанк повысил ставки по всем ключевым ипотечным программам на 0,4 процентного пункта.

Повышение затронуло ипотечные кредиты на готовое жильё, кредиты на новостройки, на строительство дома и покупку гаража, сообщает РБК. Базовая ставка до повышения составляла 7,3% с учётом всех скидок и наличия первоначального взноса в 20%, после повышения — 7,7%. Исключением стала только программа льготной ипотеки на новостройки (Господдержка-2020).

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, решение вызвано действиями Центробанка РФ, который на протяжении последних двух месяцев повышал ключевую ставку. Для тех клиентов, которым ипотека одобрена ранее, условия останутся прежними, поскольку ставка фиксируется на весь срок одобрения.

В апреле председатель правления Сбербанка Герман Греф не исключал, что "придётся отреагировать" на повышение ключевой ставки.

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