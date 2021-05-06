Российский аналог SWIFT удвоил темпы работы

Доля Системы передачи финансовых сообщений (СПСФ) по итогам 2020 года достигла 20,6% от внутрироссийского трафика, говорится в годовом отчёте Центробанка РФ.

Количество сообщений, переданных через СПСФ в 2020 году, увеличилось в два раза. Количество организаций, подключенных к системе, достигло 404, в том числе 19 нерезидентов. Годом ранее к СПСФ была подключена 391 организация.

Система передачи финансовых сообщений является локальным аналогом международной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. Российский аналог был создан в 2014 году после того, как западные страны начали угрожать отключить РФ от SWIFT.

В 2021 году угрозы возобновились. Сначала грозили США, в апреле — Европарламент. При этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у них нет компетенции на отключение России от SWIFT, поскольку последняя является частной компанией.

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