ЦБ сократил долю доллара и евро в золотовалютных резервах

По итогам 2020 года доллар и евро в золотовалютных резервах России частично заменили на золото, юань и другие иностранные валюты. Об этом говорится в отчёте Центробанка РФ.

Доля доллара в резервах сократилась с 24,5% до 21,2%, доля евро — с 30,8% до 29,2%. "Вес" фунта стерлингов уменьшился с 6,5% до 6,5%.

В то же время удельный вес золота в резервах вырос с 19,5% до 23,3%, китайского юаня — с 12,3% до 12,8%, прочих иностранных валют — с 6,6% до 7,2%. К прочим валютам относятся иены (3,9%), канадские (2,5%) и австралийские (0,8%) доллары.

Таким образом, регулятор продолжил курс по снижению зависимости в первую очередь от американского доллара, уменьшая риски влияния возможных санкций США. Снижение доли евро и фунтов стерлингов также обусловлены этой целью.

В целом за 2020 год объём золотовалютных резервов ЦБ увеличился на $28,9 млрд, до $588 млрд.

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