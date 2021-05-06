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Названы валюты, которые находятся на грани краха

Экономика » Рынки » Валютный

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что самая большая угроза обвала на данном этапе нависла над двумя иностранными валютами.

Названы валюты, которые находятся на грани краха

По его словам, на грани краха сейчас находятся турецкая лира и индийская рупия, сообщает "Российская газета". Это связано с ростом заражения коронавирусом в Турции и Индии.

Если в Турции рост заболевших продолжится, то национальная валюта этой страны может пробить максимумы в 8,6 лиры за доллар. Рупия за март-апрель потеряла более 5% стоимости к доллару. Это снижение уже практически отыграно, но риск повторного падения остаётся высоким. На прошлой неделе 46% всех заболевших в мире и 25% смертей пришлось именно на Индию.

Самой устойчивой валютой на данный момент, по мнению Переславского, является австралийский доллар. В ближайшие недели ожидается укрепление бюджета Австралии за счёт роста экспорта угля и металлов.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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