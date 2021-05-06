Названы валюты, которые находятся на грани краха

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что самая большая угроза обвала на данном этапе нависла над двумя иностранными валютами.

По его словам, на грани краха сейчас находятся турецкая лира и индийская рупия, сообщает "Российская газета". Это связано с ростом заражения коронавирусом в Турции и Индии.

Если в Турции рост заболевших продолжится, то национальная валюта этой страны может пробить максимумы в 8,6 лиры за доллар. Рупия за март-апрель потеряла более 5% стоимости к доллару. Это снижение уже практически отыграно, но риск повторного падения остаётся высоким. На прошлой неделе 46% всех заболевших в мире и 25% смертей пришлось именно на Индию.

Самой устойчивой валютой на данный момент, по мнению Переславского, является австралийский доллар. В ближайшие недели ожидается укрепление бюджета Австралии за счёт роста экспорта угля и металлов.