Депутат прогнозирует сложности с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин обратил внимание на сложности с автоматической выдачей 10 тысяч рублей на ребёнка, обещанных президентом Владимиром Путиным.

По словам Шеина, органам власти будет сложно отсеить те семьи, в которых дети перестали учиться в школе до исполнения 18 лет, сообщает URA.RU. На таких детей родители не смогут получить новую выплату.

"Может быть, некоторые сложности создаст вопрос о том, кто решил обучаться в старших классах, а кто чуть раньше решил окончить школу", — сказал Шеин.

Депутат считает, что уточнять данную информацию нужно через профильные ведомства. На запрос издания Министерство просвещения оперативно не ответило.

Стоит отметить, что ни власти, ни СМИ не уточняли, кому положены указанные выплаты. При этом Путин в послании говорил о детях школьного возраста, которым нужно помочь собраться в школу.