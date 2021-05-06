Кабмин утвердил дорожную карту принципиально новой газификации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план газификации территорий, разработанный по поручению президента Владимира Путина.

Документ предусматривает мероприятия по нескольким направлениям, включая сокращение сроков и стоимости подключения к сетям.

До 1 июля текущего года правительство должно подготовить график газификации на 2021-2022 годы для тех населённых пунктов, где уже проложены газораспределительные сети. Предполагается, что подключение к ним будет бесплатным для россиян, как пообещал президент в своём послании Федеральному Собранию.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что разработанная "дорожная карта предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий". Её реализация, как ожидается, увеличит уровень газификации российских регионов более чем на 10% к 2030 году и составил 82,9%, "а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами".

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