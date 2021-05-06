Германия призывает наложить мораторий на "Северный поток-2"

Для восстановления партнёрства между США и Германией нужно наложить мораторий на строительство "Северного потока-2", считает координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в Лондоне заявил о твёрдой позиции Вашингтона против реализации газового проекта, сообщает РИА "Новости". При этом продвижения в переговорах между немецким и американским правительствами нет.

Байер уверен, что их надежды на то, что новая администрация США не придаст строительству "Северного потока-2" большого значения, не оправдались. Поэтому он подчеркнул, что нужно остановить проект, даже если уже почти завершён.

Тем временем, немецкие экологи добились приостановления строительства газопровода, подав судебный иск. Разрешение на строительство, действовавшее до конца мая текущего года, пока "заморожено".

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