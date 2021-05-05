Немецкие экологи объяснили причину иска против "Северного потока-2"

Неправительственный немецкий "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU), обративший в суд с иском против "Северного потока-2", хочет добиться не денежной компенсации, а восстановления природной среды.

Как рассказал представитель организации Ким Корнелиус Детлофф, оператор газопровода предлагал им компенсацию в размере 2 млн евро, сообщает РИА "Новости". Но NABU требует "восстановления повреждённых мест обитания, таких как рифы". Именно об этом экологи годами ведут спор, подчеркнул Детлофф.

В начале этой недели NABU подал иск, требующий отмены разрешения на строительство "Северного потока-2", действующего до конца мая. По оценкам экологов, прокладка газопровода наносит вред окружающей среде и морскому дну "на площади размером более 16 футбольных полей", а общая зона влияния "в десять раз больше".

Из-за подачи иска работы приостановили до конца мая, NABU считает конфликт исчерпанным и теперь будет добиваться физической компенсации ущерба.

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