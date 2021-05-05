Обещанные Путиным пособия на детей выплатят до 17 августа

Единовременное пособие на детей в возрасте от 6 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей должны выплатить до 17 августа текущего года. Об этом следует из поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, премьер утвердил список поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер из послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Так, правительство должно получить доклад об осуществлении выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет не позднее 17 августа 2021 года. К этому же сроку должны представить доклад о помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

До 1 июля 2021 года министерства должны отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет, а до 10 июня 2021 года — о подходах к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

В целом в перечне поручений по реализации послания президента значится 58 пунктов, в том числе модернизация здравоохранения, поддержка туристической отрасли, предоставление госуслуг и обеспечение финансовой устойчивости бюджетов регионов.

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