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В любом бюджете найдётся до 20% "утекающих" денег

Экономика » Финансы » Деньги

Общий стандарт в мировой и российской практике — откладывать не менее 10% от доходов. Но в бюджете любого человека можно найти до 20% "утекающих" денег.

В любом бюджете найдётся до 20% "утекающих" денег

"Как показывает практика, в любом бюджете можно найти до 20% "утекающих" денег, которые ни на что содержательное не тратятся", — цитирует "Прайм" основателя и СЕО финтех-компании "Деньги Вперёд" Павла Гужикова.

Речь идёт о "ежедневном кофе по дороге на работу, спонтанных покупках на кассах супермаркета и просто неиспользуемых подписок в смартфоне". Отказ от таких расходов будет полезен "не только для кошелька, но и для здоровья".

Сэкономленные деньги, если не хранить их под подушкой, принесут доход, даже если откладывать по 10% от дохода. Гужиков снова напомнил о "волшебном" проценте: инвестировании уже полученных доходов. Проценты начисляются на проценты и уже через 15-20 лет превращаются в прочный фундамент, доход от которого будет полностью обеспечивать человека.

Впрочем, большинству людей сложно думать о формировании пассивного дохода через 20 лет — их заботят проблемы настоящего. В этом случае финансист рекомендует сначала закрыть все сиюминутные потребности, параллельно формируя "финансовую подушку", потом — среднесрочные вопросы вроде образования детей, а после — переходить к формированию капитала.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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