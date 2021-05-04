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ВШЭ предупредила о "взрывоопасном" выпадении среднего класса в бедность

Экономика » Финансы » Деньги

Государство в условиях пандемии недостаточно поддерживало средний класс — его значительная доля "выпала" в бедность, посетовал ректор ВШЭ Ярослав Кузьмин.

ВШЭ предупредила о "взрывоопасном" выпадении среднего класса в бедность

Как рассказал он в интервью РБК, государство поддержало производство и самых "слабых" граждан, но обошло поддержкой средний класс, у которых "пропали источники существования". Кузьмин назвал это "дефектом нашей политики".

Экономист объяснил, что "любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом". Оставлять их без помощи — всё равно что перестать экономически развиваться.

Переход среднего класса в категорию бедных "взрывоопасен с точки зрения политики", считает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ). Впрочем, пока политических последствий от "выпадения" среднего класса он не видит.

Последние политические противостояния не являются ответом обедневшего класса, но "ответ ещё придёт и с ним надо что-то делать", считает Кузьминов. Падение доходов среднего класса, по меньшей мере, ограничит экономический потенциал и ВВП будет расти не более 2% в год.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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