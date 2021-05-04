Финансисты объяснили, как накопить на квартиру до конца года

Стать обладателем собственной квартиры вполне реально, в том числе уже до конца текущего года, считают эксперты.

Причём для этого не нужно ждать, что с помощью волшебной палочки значительно улучшится финансовое положение — достаточно создать цель, оптимизировать расходы и откладывать деньги.

По словам практикующего инвестора в доходные квартиры и фондовый рынок Юлии Макушевой, для начала нужно определить конечную цель, сообщает Москва 24.

Стоимость квартир слишком высока, чтобы накопить на них в течение оставшихся до конца года восьми месяцев. При этом вполне реально за этот срок накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

В этом случае нужно поступить следующим образом: узнать о всевозможных льготах и субсидиях от государства, создать копилку на банковском счёте и заняться оптимизацией расходов. С последним помогут доски объявлений, где можно избавиться от хлама за деньги и купить необходимые вещи по ценам ниже магазинов экономкласса.

Также эксперты рекомендуют оценить целесообразность владения автомобилем: подсчитать все расходы на него и сравнить их с тем, сколько вы потратите на те же поездки с помощью такси и общественного транспорта. Кроме того, можно брать подработку, чтобы увеличить свой доход.