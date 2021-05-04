Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хронику Великой Отечественной войны можно увидеть в цвете
Латвия не видит проблемы в неготовности одной из арен ЧМ по хоккею
Обнаружены останки саблезубого кота весом около 400 кг
Саммит и Sputnik в "обмен" на Врбетице? Гамачек отверг "торг" с Москвой
Монополия на правду: в G7 вспомнили о борьбе с "пропагандой" России
Заложенность носа может быть признаком опасного заболевания
Россия не готова к выходу маньяков по УДО
Михаил Нейжмаков о России-2021: коллапс экономики и кольцо конфликтов
Дочь Михаила Ефремова попросила за интервью об отце 10 млн

Финансисты объяснили, как накопить на квартиру до конца года

Экономика » Финансы » Деньги

Стать обладателем собственной квартиры вполне реально, в том числе уже до конца текущего года, считают эксперты.

Финансисты объяснили, как накопить на квартиру до конца года

Причём для этого не нужно ждать, что с помощью волшебной палочки значительно улучшится финансовое положение — достаточно создать цель, оптимизировать расходы и откладывать деньги.

По словам практикующего инвестора в доходные квартиры и фондовый рынок Юлии Макушевой, для начала нужно определить конечную цель, сообщает Москва 24.

Стоимость квартир слишком высока, чтобы накопить на них в течение оставшихся до конца года восьми месяцев. При этом вполне реально за этот срок накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

В этом случае нужно поступить следующим образом: узнать о всевозможных льготах и субсидиях от государства, создать копилку на банковском счёте и заняться оптимизацией расходов. С последним помогут доски объявлений, где можно избавиться от хлама за деньги и купить необходимые вещи по ценам ниже магазинов экономкласса.

Также эксперты рекомендуют оценить целесообразность владения автомобилем: подсчитать все расходы на него и сравнить их с тем, сколько вы потратите на те же поездки с помощью такси и общественного транспорта. Кроме того, можно брать подработку, чтобы увеличить свой доход.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Ура, мы ломим": эксперт о парадоксах политики США в отношении РФ
Финансисты объяснили, как накопить на квартиру до конца года
Манижа объяснила, как песня Russian Woman связана с Пугачёвой
Хронику Великой Отечественной войны можно увидеть в цвете
Деятельностный подход к образованию – в чем "фишка"
Латвия не видит проблемы в неготовности одной из арен ЧМ по хоккею
Обнаружены останки саблезубого кота весом около 400 кг
Саммит и Sputnik в "обмен" на Врбетице? Гамачек отверг "торг" с Москвой
Монополия на правду: в G7 вспомнили о борьбе с "пропагандой" России
Заложенность носа может быть признаком опасного заболевания
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Новости Украины
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников