Стать обладателем собственной квартиры вполне реально, в том числе уже до конца текущего года, считают эксперты.
Причём для этого не нужно ждать, что с помощью волшебной палочки значительно улучшится финансовое положение — достаточно создать цель, оптимизировать расходы и откладывать деньги.
По словам практикующего инвестора в доходные квартиры и фондовый рынок Юлии Макушевой, для начала нужно определить конечную цель, сообщает Москва 24.
Стоимость квартир слишком высока, чтобы накопить на них в течение оставшихся до конца года восьми месяцев. При этом вполне реально за этот срок накопить на первоначальный взнос по ипотеке.
В этом случае нужно поступить следующим образом: узнать о всевозможных льготах и субсидиях от государства, создать копилку на банковском счёте и заняться оптимизацией расходов. С последним помогут доски объявлений, где можно избавиться от хлама за деньги и купить необходимые вещи по ценам ниже магазинов экономкласса.
Также эксперты рекомендуют оценить целесообразность владения автомобилем: подсчитать все расходы на него и сравнить их с тем, сколько вы потратите на те же поездки с помощью такси и общественного транспорта. Кроме того, можно брать подработку, чтобы увеличить свой доход.
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