Демпфер не сможет остановить рост цен на бензин

С 1 мая 2021 года вступили в силу новые правила демпферного механизма, но опрошенные эксперты уверены, что это не удержит рост цен на бензин.

Согласно новым правилам демпфера, государство возвращает нефтяным компаниям больше денег, тем самым компенсируя разницу между продажей топлива на экспорт и на внутреннем рынке. На это потребуется 350 млрд рублей в 2021–2023 годах.

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с URA.RU заявил, что демпферный механизм направлен на сдерживание цен на бензин, но он работает в ограниченных пределах. По его мнению, добиться таким путём тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго, скорее всего, не получится. Он уверен, что цены на заправках продолжат расти. В этом году бензин подорожает на 5-6%.

Доктор экономических наук, главный экономист компании VYGON Consulting Сергей Ежов утверждает, что смысл демпфера — в стабилизации рынка, поэтому он не сможет вызвать снижение цен на бензин. Тем не менее, "рынок будет стабилизирован", а "резких скачков для конечного потребителя не ожидается".

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