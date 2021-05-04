Названы компании, которые выигрывают от ускорения инфляции

Инфляция в России растёт с июня прошлого года и к марту 2021 года достигла, по официальным данным, 5,8%. Пока обычные люди страдают от роста цен, отдельные компании "наживаются" на ускорении инфляции.

В первую очередь, от инфляции выигрывают компании, специализирующиеся на потребительских товарах, пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных экспертов. Благодаря росту цен, они увеличивают прибыли, что положительно влияет на стоимость акций ритейлеров. Так, начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян обратил внимание на компанию X5 Retail Group, "Магнит" и "Ленту".

Когда рост инфляции сопровождается ослаблением рубля, то в выигрышной позиции оказываются экспортёры, которые получают выручку в долларах, сообщил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Причём это не только нефтегазовые компании, но также и сельхозпроизводители. От роста цен выигрывают и финансовые компании.

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