Немецкие экологи обратились в суд с иском против "Северного потока-2"

Неправительственный немецкий "Союз охраны природы и биоразнообразия" обратился в суд с требованием отменить разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте организации.

Союз выступает против строительства "Северного потока-2" с 2018 года: подавались всевозможные жалобы в государственные органы, но те их отклоняли. Последнее обращение было отклонено в марте 2021 года. Теперь Союз считает судебный иск "единственным способом ограничить ущерб Балтийскому морю". На время рассмотрения иска действие разрешения должно быть приостановлено.

К 1 апреля текущего года строительство газопровода было завершено на 95%. "Газпром" достраивает его своими силами, поскольку швейцарский подрядчик приостановил работу из-за санкций США. При этом строительство "Северного потока-2" возобновилось только в феврале 2021 года после года приостановки из-за претензий со стороны американцев.

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