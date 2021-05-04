Дачникам грозят штрафы за ромашки и одуванчики

Россиянам, которые не уничтожают на дачном участке сорные растения, в том числе ромашку и одуванчики, грозит административное наказание. Об этом рассказала юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова.

По её словам, есть закон, который предусматривает ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями, возбудителями болезней и растений-сорняками, сообщает РИА "Недвижимость".

Перечень сорных растений установило правительство РФ через постановление № 1482 от 18 сентября 2020 года. В этот перечень входят в том числе ромашка пахучая, одуванчик лекарственный, мята полевая, чертополох и амброзия разных видов.

Правонарушение, по закону, наступает как в случае действия, например, использовании заражённых семян, так и при бездействии, как-то: неуборке дачного участка от сорных растений. Правонарушение влечёт за собой предупреждение или штраф в размере 300-500 рублей для физических лиц. Для должностных и юридических лиц штраф больше.

Впрочем, Мацукова успокоила, добавив, что при несущественных нарушениях штрафа можно избежать.

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