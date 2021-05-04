Россиян предупредили о штрафах за досрочное погашение кредитов

Российские банки не имеют права взимать комиссии или дополнительные платежи при досрочном погашении кредитов, но иногда нарушают закон. Адвокат рассказал, как бороться с банками-нарушителями.

Обычно в кредитных договорах прописана возможность досрочного погашения. В ином случае заёмщик должен предупредить банк об этом за 30 дней до внесения денег, сообщает "Прайм".

При этом, по словам адвоката, управляющего партнёра AVG Legal Алексея Гавришева, далеко не все банки соблюдают закон и, порой, за нарушение договора начисляют штрафы. В этом случае заёмщик может написать заявление в банк с требованием возврата уплаченного штрафа, ссылаясь на статью 809 Гражданского кодекса. Если банк продолжает стоять на своём, то нужно обратиться в суд.

Как объяснил управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин, при любых проблемах с банком нужно требовать обоснования его действий в письменном виде. Впоследствии эти документы помогут защитить права. В том числе он рекомендует при досрочном погашении кредита требовать от банка официального письма с подтверждением отсутствия задолженности.