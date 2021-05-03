Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает сценарий отключения страны от платёжной системы SWIFT как гипотетический. По её словам, ведомства прорабатывают механизм минимизации рисков в случае введения такой меры.
Захарова объяснила, что сейчас существует "Система передачи финансовых сообщений" Банка России. В случае отключения от SWIFT будет рассмотрен вариант её сопряжения с другими платёжными системами.
"В настоящее время обсуждаются варианты её сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", — приводит RT слова Захаровой.
Также могут быть рассмотрены варианты работы кобрендинговых карт на основе платёжной системы МИР.
"Различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции", — заявила Захарова.
Вместе с тем представитель МИД заявила, что говорить о завершении процесса создания национальной автономной системы осуществления платёжных операций преждевременно.
В настоящее время от SWIFT отключены две страны — Иран и КНДР.
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