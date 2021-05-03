Захарова рассказала о шагах России после отключения от SWIFT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает сценарий отключения страны от платёжной системы SWIFT как гипотетический. По её словам, ведомства прорабатывают механизм минимизации рисков в случае введения такой меры.

Захарова объяснила, что сейчас существует "Система передачи финансовых сообщений" Банка России. В случае отключения от SWIFT будет рассмотрен вариант её сопряжения с другими платёжными системами.

"В настоящее время обсуждаются варианты её сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", — приводит RT слова Захаровой.

Также могут быть рассмотрены варианты работы кобрендинговых карт на основе платёжной системы МИР.

"Различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции", — заявила Захарова.

Вместе с тем представитель МИД заявила, что говорить о завершении процесса создания национальной автономной системы осуществления платёжных операций преждевременно.

В настоящее время от SWIFT отключены две страны — Иран и КНДР.

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