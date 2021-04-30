Эксперт усомнился в реалистичности новых исков Нафтогаза к Газпрому

Новый глава украинского "Нафтогаза" Юрий Ветренко начал работу на этом посту с заявления о подаче новых исков против "Газпрома". Только ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается в наличии оснований для этого.

Как объяснил он в беседе с RT, у "Нафтогаза" нет никаких других удачных стратегий, кроме как отвлекать внимание украинцев на "Газпром". По словам Ушкова, добыча у "Нафтогаза" падает, "есть огромная проблема подорожания газа для населения", но борьба с "Газпромом" всё спишет.

В реальности же "Нафтогазу" "придраться не к чему": история с контрактами на транзит и поставку газа закончена. Более того, подписан протокол с участием европейцев о том, что ни одна из сторон не может больше предъявлять претензии по этим контрактам.

Что касается заявления нового главы "Нафтогаза" о необходимости переноса точки передачи газа европейцам на границу с Россией, то "этот вопрос обсуждается между покупателем и поставщиком, но никак не со страной-транзитёром", пояснил аналитик.

Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность сменой руководства в украинском "Нафтогазе" и пообещал в ближайшее время представить подробную реакцию на действия властей Украины.

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