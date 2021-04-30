За год число вакансий с частичной удалёнкой подскочило в три раза

Число так называемых "гибридных" вакансий, когда часть работы выполняется дистанционно, за год увеличилось в три раза. Их популярность продолжит набирать обороты, уверены эксперты.

Число вакансий с гибридным графиком работы увеличилось более чем в три раза, пишет RT со ссылкой на данные аналитического центра "Авито Работа". Чаще всего такие вакансии предлагаются студентам и молодым людям без опыта работы: курьеры, операторы кол-центра. Также "гибридные" вакансии встречаются в автомобильном бизнесе и продажах.

Как считает гендиректор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова, популярность частичной удалёнки — это последствия пандемии. На фоне карантина работодатели успели наладить процессы взаимодействия с персоналом в дистанционном формате. Как показывают исследования, это никак не сказалось на производительности труда. При этом компании сэкономили на аренде помещений и организации рабочих мест.

Спрос на гибридную занятость продолжит расти, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Частичную удалёнку начнут внедрять в банковской сфере, консалтинге, бухгалтерских услугах и других отраслях.

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