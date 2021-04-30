Военторг у Кремля выставлен на продажу

Офисный комплекс "Воздвиженка-центр", расположенный у Кремля и более известный как Военторг, выставлен на продажу. Китайская Fosun Group, купившая его у бизнесмена Дмитрия Рыболовлёва в 2017 году, намерена зафиксировать прибыль.

По данным "Ведомостей", Fosun Group хочет получить за комплекс 17 млрд рублей. При отсутствии покупателей китайская компания может отложить сделку. Но эксперты считают, что Военторг спокойно можно продать за указанную сумму, поскольку его стоимость сейчас оценивается в 16-20 млрд рублей. Если китайцы найдут покупателя, то это станет самая крупная сделка на рынке офисов за последние пять лет.

В 2017 году сумма сделки не раскрывалась, но эксперты считали, что Fosun Group купила Военторг за 10-11 млрд рублей. С тех пор капитализация выросла, в том числе за счёт того, что "Воздвиженка-центр" полностью заполнен стабильными арендаторами.