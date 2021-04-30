Выплаты по страховкам от "ковида" оценены в 2,5 млрд рублей

Крупнейшие российские страховые компании в совокупности выплатили по страховкам от коронавируса 2,5 млрд рублей. Причём выплаты в 2 млрд рублей пришлись на одного страховщика.

Средняя стоимость страховки от коронавируса варьировалась от 3,3 тысячи до 8,4 тысячи рублей, объём выплаты по ним — от 2,4 тысячи до 43 тысячи рублей, пишут "Известия", опросившие крупнейшие страховые компании России.

В целом страховщики выплатили около 2,5 млрд рублей. Причём выплаты в размере 2 млрд рублей осуществила компания "РЕСО-гарантия". "Альфастрахование" выплатило россиянам 438 млн рублей, "Согласие" — 30 млн рублей, "Сбербанк страхование" — 3,3 млн рублей.

Некоторые полисы от коронавируса предполагали выплаты при положительном результата ПЦР-теста, другие — только в случае госпитализации или серьёзного течения заболевания.

Как сообщил Центробанк, страховщики в 11,5% случаев отказывались выплачивать компенсации. Но опрошенные страховщики предоставили совсем другие данные: доля отказов в выплатах в "Альфастраховании" и "Согласии" не превысила 3%, а в "Сбербанк страховании" отказали 80 раз.

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