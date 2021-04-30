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ВШЭ оценила уровень бедности россиян по новой методике

Экономика » Финансы » Деньги

Высшая школа экономики (ВШЭ) пришла к выводу, что новая методика расчёта прожиточного минимума приведёт к увеличению уровня бедности в России.

ВШЭ оценила уровень бедности россиян по новой методике

С 2021 года прожиточный минимум рассчитывается, исходя из медианного денежного дохода населения, а к бедным россиянам относятся те, чей доход ниже прожиточного минимума. Исходя из того что прожиточный минимум на 2021 год установлен на уровне 11 653 рубля, или 44,2%, доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума составит чуть более 14%, говорится в "Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года".

ВШЭ полагает, что переход на новую методику расчёта прожиточного минимума приведёт к более устойчивой динамике уровня бедности.

При этом масштабы бедности увеличатся по сравнению с 2020 годом, поскольку в прошлом году они рассчитывались по старой схеме. Так, Росстат сообщал ранее, что в 2020 году доля бедных россиян составила 12,1%, или 17,8 млн человек. Годом ранее она была равна 12,3%.

Если говорить о квартальных данных, то в первые три квартала 2020 года уровень бедности рос, но в четвёртом квартале снизился до уровня того же квартала предыдущего года.

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Как в России можно победить бедность
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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