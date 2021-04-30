Совладелец Совкомбанка назвал три табу при работе с ипотекой

Совкомбанк не поддерживает идею выдавать ипотечные кредиты по плавающим ставкам. Об этом рассказал совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Как сказал он в интервью РБК,

"есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами".

Эти вещи, по его словам, банковский сектор изучил после 2008 года. Он считает, что руководители банков, предлагающие плавающие ставки, не так хорошо помнят 2008 год.

Хотимский предложил посмотреть на опыт США, где кредиты с плавающими ставками и увеличивающимися платежами сыграли колоссальную негативную роль в усилении финансовых кризисов.

В марте этого года Центробанк РФ озаботился желанием отдельных банков выдавать ипотечные кредиты с плавающими ставками и предложил шесть вариантов ограничений, включая полный запрет. Пока выдача таких ссуд ничем не ограничена, но большая часть кредитов выдаётся по фиксированным ставкам.

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