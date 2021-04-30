В России установят минимальные цены на любой алкоголь

Совет Федерации обратился в Министерство финансов с рекомендацией установить минимальные розничные цены (МРЦ) на любой вид алкогольной продукции. Сейчас минимальная стоимость определяется для напитков с содержанием спирта выше 28%, а также для игристых вин.

Для введения новой меры необходимо изменения в договор о ЕАЭС. Минфин подготовил документ и отправил его на согласование в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Возможные изменения получили также в экономической комиссии ЕАЭС, сообщают "Известия".

Против документа выступают крупные игроки рынка — транснациональные корпорации, которые за счёт объёмов выпущенной продукции могут снижать цены. За изменения — мелкие и средние производители алкогольной продукции.

С 1 января МРЦ на алкогольную продукцию составляет:

водка (0,5 л) — 238 рублей;

коньяк (0,5 л) — 446 рублей;

бренди (0,5 л) — 324 рубля;

игристые вина (0,75 л) — 169 рублей.

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Союз российских пивоваров считает, что после введения МРЦ на любой алкоголь минимальная стоимость пенного напитка может составить:

1 л кегового пива — 85 рублей;

1 л пива в ПЭТ-упаковке — 90 рублей;

1 л пива в таре (стекло, алюминиевая банка) — 110 рублей.