Россияне начали сокращать объём наличных "под подушкой"

В первом квартале 2021 года объём наличных на руках у россиян и в кассах предприятий сократился на 0,7%, свидетельствуют данные Центробанка РФ.

В итоге объём наличных в обращении составил 13,3 трлн рублей и это всё ещё рекордная сумма, обусловленная увеличением обращения наличных в 2020 году на фоне пандемии.

Так, в первом квартале прошлого года объём наличных "под подушкой" вырос на 5,2%, отдельно в марте — на 6,9%. Как пояснил РИА "Новости" начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это было связано с так называемым набегом на банки из-за ослабления рубля и страха граждан перед коронавирусом. После "набеги на банки" были спровоцированы анонсированием налога на вклады свыше 1 млн рублей.

Увеличение наличных денег оказало мощное влияние на инфляцию. Сокращение наличных, на которых "спят" россияне, наоборот, создаёт предпосылки для снижения инфляции.

По прогнозу ЦБ, в текущем и 2022 году наличные постепенно возвратятся в банки. Избыточный спрос на "наличку" в 2020 году оценивается в 2 трлн рублей.

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