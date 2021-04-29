Некоторые функции Android могут оставить россиян без денег

В смартфонах на базе Android есть несколько функций, которые могут опустошить карманы их владельцев. Чтобы не подвергаться риску, их рекомендуется отключить.

Одной из самых опасных функций считается быстрая оплата через браузер, сообщает Hi-Tech Mail. ru.

В Google Chrome и других подобных браузерах есть такая функция, которая сохраняет и вводит данные пользователя во время покупок в интернете. Она удобна, но не совсем безопасна: существует риск того, что платёжные данные станут известны злоумышленникам — такие инциденты уже случались. Отключить её можно в разделе "Способы оплаты".

Аналогичную опасность представляет собой возможность сайтов проверять наличие сохранённых способов оплаты. Для деакцивации данной функции нужно отключить опцию "Доступ к способам оплаты" в разделе"Конфиденциальность и безопасность".

Также рекомендуется отключить автозаполнение данных карты. Для этого нужно в адресной строке ввести значение chrome://flags и деактивировать параметр Credit card autofill ablation experiment.

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