Крым потребует от Украины компенсацию

Профильная рабочая группа парламента Крыма обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела против 12 граждан Украины, ответственных за водную, энергетическую, продовольственную и транспортную блокаду.

"Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличными и безнальные деньги, в том числе пенсии людей", — заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Все потери будут подсчитаны и включены в общую оценку ущерба, сообщает РИА "Новости".

После того, как Крым вошёл в состав России в марте 2014 года, власти Украины разорвали экономические связи с ним: перестали поставлять продовольствие, платить пенсии и возвращать вклады. Больше всех крымчанам задолжал ПриватБанк. Позже Украина перекрыла подачу пресной воды на полуостров, а в 2015 году началась энергоблокада.

Все эти проблемы удалось постепенно решить, и теперь Крым собирается потребовать от Украины компенсации за причинённый ущерб.

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