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Почти половина компаний отказалась от путинских каникул

Экономика » Финансы » Деньги

Практически половина работодателей России решила, что их сотрудники будут работать на длинных майских выходных, объявленных президентом Владимиром Путиным.

Почти половина компаний отказалась от путинских каникул

В ходе опроса, проведённого Исследовательским центром портала SuperJob. ru, выяснилось 48% компаний отказались от длинных майских выходных в соответствии с указом президента, который позволяет действовать на своё усмотрение, и будут работать. Ещё 26% компаний приняли решение отдыхать и столько же — пока не определились.

В основном всем составом на путинские каникулы уйдут предприятия малого бизнеса (32%). Среди тех, кто продолжит работать, чаще встречаются компании с численностью персонала от 100 до 1 000 человек (60%). Больше всего "ударников труда" встречается среди банков (73%), производственного сегмента (53%) и сферы услуг (52%).

В опросе приняли участие представители 1 000 предприятий и организаций, а также 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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