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Чистая прибыль Газпрома за 2020 год упала в девять раз

Экономика » Производство » Энергетика

В 2020 году чистая прибыль Газпрома по МСФО сократилась в 8,9 раза. Основное негативное влияние оказал убыток от курсовой разницы, уточняет компания.

Чистая прибыль Газпрома за 2020 год упала в девять раз

Чистая прибыль составила 135,4 млрд рублей против 1,2 трлн рублей годом ранее. Как объяснила компания, основное влияние на финансовый результат оказал убыток от курсовой разницы в 604,8 млрд рублей. Годом ранее по этой статье зафиксирована прибыль в размере 285,6 млрд рублей.

Впрочем, негативный эффект также оказало уменьшение поставок газа за границу и снижение цен на "голубое топливо".

Так, чистая выручка от продажи газа снизилась на 20%, до 3,1 трлн рублей. Причём выручка от продажи газа в Европу и другие страны сократилась на 23%: объём поставок уменьшился на 6%, до 13,4 млн кубометров, средний цены на газ — на 24% в рублях (на 32% в долларах). Выручка от продажи газа в страны бывшего СССР снизилась на 17%, до 295,3 млрд рублей: объём поставок упал на 19%, средние цены — на 3% в рублях и на 13% в долларах.

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Автор: Анастасия Гостищева
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