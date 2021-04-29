Чистая прибыль Газпрома за 2020 год упала в девять раз

В 2020 году чистая прибыль Газпрома по МСФО сократилась в 8,9 раза. Основное негативное влияние оказал убыток от курсовой разницы, уточняет компания.

Чистая прибыль составила 135,4 млрд рублей против 1,2 трлн рублей годом ранее. Как объяснила компания, основное влияние на финансовый результат оказал убыток от курсовой разницы в 604,8 млрд рублей. Годом ранее по этой статье зафиксирована прибыль в размере 285,6 млрд рублей.

Впрочем, негативный эффект также оказало уменьшение поставок газа за границу и снижение цен на "голубое топливо".

Так, чистая выручка от продажи газа снизилась на 20%, до 3,1 трлн рублей. Причём выручка от продажи газа в Европу и другие страны сократилась на 23%: объём поставок уменьшился на 6%, до 13,4 млн кубометров, средний цены на газ — на 24% в рублях (на 32% в долларах). Выручка от продажи газа в страны бывшего СССР снизилась на 17%, до 295,3 млрд рублей: объём поставок упал на 19%, средние цены — на 3% в рублях и на 13% в долларах.